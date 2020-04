in foto: Il sindaco di Alzano Lombardo, Camillo Bertocchi

Buone notizie sul fronte dei contagi da Coronavirus arrivano da Alzano Lombardo, uno dei Comuni della Val Seriana, in provincia di Bergamo, dove la pandemia si è abbattuta con più forza e ha causato molte vittime. In un messaggio apparso sulla pagina Facebook del Comune nella serata di Pasqua, ieri sera, il sindaco Camillo Bertocchi ha voluto condividere con i propri concittadini una bella notizia: "Ad Alzano Lombardo nell’ultima settimana si è verificato un solo contagio e la situazione sul territorio è molto migliorata. Anche la curva dei decessi è molto diminuita rispetto ai picchi di marzo". In tutta la Bergamasca, come ha poi scritto il sindaco, "nella giornata di ieri si sono verificati 51 casi positivi e resta quindi confermato il costante decremento dei contagi". Secondo i dati resi noti da Regione Lombardia i casi complessivi in provincia di Bergamo sono infatti arrivati a 10.309. "Dovremo portare ancora molta pazienza per evitare contagi di ritorno", ha aggiunto il sindaco – stiamo lavorando per capire come e quando sarà possibile avviare lo screening di massa, che ci darebbe un quadro chiaro sulla immunizzazione della popolazione, utile per una ripartenza adeguatamente pianificata".

Sulla mancata zona rossa: Va capito come mai non è arrivato l'ordine

Mentre si vede con un po' più di fiducia al futuro, il pensiero del sindaco è anche rivolto al passato, e in particolare alla mancata istituzione di una zona rossa nella Val Seriana, argomento di scontro tra la Regione, le istituzioni locali e il governo. "Tutti ci chiediamo perché da noi non sia stata istituita la zona rossa – ha detto il primo cittadino all'agenzia di stampa "Ansa" -. Va capito come mai non è arrivato l'ordine quando era tutto pronto. Spero ci sia una spiegazione motivata". Il sindaco ha ripetuto ciò che qualche giorno fa aveva detto anche il governatore della Lombardia Attilio Fontana a proposito di quei giorni di inizio marzo in cui la decisione di "isolare" completamente Alzano e altri comuni come Nembro sembrava ormai imminente: "Sapevamo perfettamente che era tutto pronto, i 300 militari, i turni per i varchi dei carabinieri, noi avevamo predisposto l'unità di crisi, la tenda della protezione civile. Si aspettava solo l'ordine, poi è stata fatta una scelta diversa".