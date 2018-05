Tragedia, nel pomeriggio di oggi, in via Romagnosi a Seregno, provincia di Monza e Brianza: una donna di 34 anni di origine albanese è stata accoltellata in strada dal marito, un marocchino di 35 anni, all'interno della sua auto. Il dramma si è consumato davanti al figlioletto della coppia, un bambino di soli 5 anni. Sul posto sono giunti immediatamente i soccorritori del 118, con due ambulanze e un'automedica, che hanno trasportato in codice rosso la donna all'ospedale San Gerardo di Monza, dove la 34enne è giunta in condizioni disperate e dove è deceduta poco dopo il ricovero a causa della gravi ferite riportate.

Subito dopo il delitto, il 35enne si è presentato alla stazione dei carabinieri di Seregno e ha confessato cosa avesse appena fatto: per lui, immediate, sono scattate le manette. Stando alle prime informazioni, pare che il delitto sia scaturito da una crisi coniugale: da quanto si apprende, già da qualche mese marito e moglie non vivevano più insieme e forse l'uomo non accettava la separazione. Per fortuna, il bambino, che è rimasto in auto accanto alla madre agonizzante, non ha riportato ferite durante l'aggressione.