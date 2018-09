È stato convalidato l'arresto di Barbara C., la badante polacca di 58 anni che sabato scorso ha ucciso a coltellate la 55enne Paola Beretta a Canneto sull'Oglio, in provincia di Mantova e ha aggredito altre persone. Il giudice per le indagini preliminari del tribunale di Mantova ha disposto la custodia cautelare in carcere per la donna, che su richiesta della difesa sarà reclusa in una struttura dotata di presidio psichiatrico, per essere tenuta sotto osservazione. Secondo il suo legale, l'avvocato Cataldo Giosuè, la donna in Polonia "era seguita dal servizio psichiatrico per una forma bipolare con sdoppiamento della personalità". La 58enne era in Italia dal 2005, ma solo da tre mesi si trovava a Canneto sull'Oglio: lavorava come sostituta badante quando le altre andavano in ferie.

Sabato pomeriggio, in un raptus al momento senza alcuna spiegazione, la 58enne ha aggredito la 55enne Beretta, volontaria della biblioteca che si trova nel museo civico di Canneto, ferendola mortalmente. Ha poi accoltellato altri passanti incontrati nel suo tragitto, prima di essere fermata dal comandante della polizia locale di Asola, che è riuscito a bloccarla e disarmarla con l'aiuto di alcuni passanti. Tre le persone rimaste ferite complessivamente nell'episodio, nessuna in maniera grave. Resta da capire se la badante abbia aggredito anche un'altra donna, titolare di una trattoria di Canneto, la notte prima del raid al museo: quest'altra aggressione, su cui indagano i carabinieri, è stata ripresa da una telecamera di sorveglianza installata in una via del paese mantovano.