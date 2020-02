in foto: (immagine di repertorio)

Una ragazza di 17 anni, P.C., è stata aggredita nella mattinata di oggi, martedì 18 febbraio, da un toro mentre si recava a scuola ad Abbiategrasso, nel Milanese. L'allarme è scattato poco dopo le 7.30 quando una chiamata al numero unico di emergenza chiedeva aiuto per l'accaduto. Precipitatisi in piazza Cazzamini Mussi, i soccorritori del 118 hanno trovato la ragazza dolorante a terra. Tuttavia, le sue condizioni non sono apparse mai gravi nonostante le contusioni al collo, alla schiena e a un braccio fossero serie. Medicata inizialmente sul posto, è stata portata in codice giallo all'ospedale di Magenta. Sul posto sono intervenuti anche i carabinieri di Abbiategrasso che hanno successivamente fermato l'animale lungo via Castelletto. I militari dovranno ora capire i motivi per cui il toro si aggirasse liberamente nel centro abitato. Secondo le prime indiscrezioni, sarebbe fuggito da un macello.

A Mantova una donna aggredita da un pitbull

Solo qualche giorno fa, venerdì 14 febbraio, una donna di 45 anni è stata aggredita da un pitbull mentre svolgeva il suo lavoro di postina. Secondo quanto ricostruito, la donna stava consegnando la posta quando, giunta in una casa di via Roma Sud a Villa Poma, in provincia di Mantova, è stata assalita dal cane. Il pitbull si sarebbe liberato dalla presa del padrone azzannando la postina alle braccia e alle gambe procurandole ferite molto gravi. Usciti gli operatori sanitari del 118, è stata portata in eliambulanza al pronto soccorso degli Spedali Civili di Brescia a causa della grave perdita di sangue che stava patendo. Ricoverata in codice rosso, non è stat considerata in pericolo di vita. I carabinieri giunti sul posto dell'aggressione hanno avviato un'indagine su quanto accaduto dopo aver interrogato il padrone del pitbull che ora potrebbe essere abbattuto.