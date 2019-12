in foto: (Immagine di repertorio)

Si sono concluse, purtroppo con un esito tragico, le ricerche di Enrico Cavallari, l'uomo di 50 anni che la scorsa domenica era caduto nel canale scolmatore ad Abbiategrasso, in provincia di Milano. Il 50enne è stato trovato morto nelle acque dello stesso canale, in un punto più a valle dove era stato trascinato dalla corrente. Era di Enrico, 50enne clochard molto conosciuto e benvoluto nella zona, la bicicletta che era stata trovata all'alba di lunedì 9 dicembre accanto al canale con il fanale ancora acceso. Già allora si era temuto che il proprietario della bici potesse essere scivolato nel canale e il suo corpo potesse essere stato trascinato dalla corrente, che in quel punto è molto forte.

Enrico sarebbe scivolato nel canale domenica notte per cause da accertare

Purtroppo sembra che sia andata proprio così: Enrico potrebbe essere scivolato per cause da accertare ed è finito in acqua. La corrente lo ha trascinato fino all'altezza della Cascata della Casilina, dove il suo corpo privo di vita è stato ripescato attorno alle 14 di ieri, giovedì 12 dicembre. Enrico era originario di Abbiategrasso, la sua situazione era nota ai servizi sociali e alle Forze dell'ordine. Viveva da solo in una baracca e andava in giro in sella alla sua bici: veniva descritto come un uomo tranquillo, amico di tutti, che non aveva mai creato problemi a nessuno. Non si sa se il 50enne sia morto annegato, oppure assiderato a causa della rigida temperatura dell'acqua. La salma del 50enne è stata recuperata dai sommozzatori dei vigili del fuoco, che lo cercavano da quattro giorni.