Allarme all'alba di oggi, lunedì 9 dicembre, ad Abbiategrasso, nell'hinterland di Milano, per una persona che potrebbe essere finita in un canale ed essere stata trascinata dalla corrente. I soccorsi dell'Azienda regionale emergenza urgenza sono intervenuti attorno alle 6.30 in strada Prabalò, dove si trova il canale scolmatore. Vicino al corso d'acqua è stata ritrovata una bicicletta abbandonata, col faro ancora acceso e nessuno nelle vicinanze. Secondo quanto riporta l'Areu in una nota, sul terreno è stata trovata anche un'impronta che condurrebbe verso il canale: si teme dunque che qualcuno possa essere finito in acqua per cause da accertare e sia poi stato trascinato dalla corrente: in quel tratto la profondità del canale è di circa un metro e la corrente è molto forte. A rafforzare l'ipotesi che qualcuno sia caduto nel canale ci sarebbero anche le testimonianze di alcuni passanti, che hanno riferito di aver sentito delle grida di aiuto. Sul posto sono intervenute un'ambulanza e un'automedica del 118, oltre ai carabinieri della compagnia di Abbiategrasso e ai vigili del fuoco del comando provinciale di Milano: sono iniziate le ricerche per individuare il presunto disperso.