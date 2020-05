A Milano riprendono i matrimoni civili: le prime quattro coppie hanno detto “sì”

A Milano sono stati celebrati i primi matrimoni civili dopo la sospensione per l’emergenza coronavirus. Quattro coppie si sono sposate alle presenza solo dei testimoni e dell’ufficiale di Stato civile. Altrettante cerimonie sono in programma per domani. Non viene per il momento utilizzata la tradizionale sala di Palazzo Reale perché, come ha spiegato il Comune, deve ancora essere sottoposta alla sanificazione.