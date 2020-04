in foto: Il matrimonio celebrato dal sindaco Stefania Bonaldi

Hanno celebrato il loro matrimonio nonostante tutto: il virus, i divieti, l'assenza di parenti e amici che non potevano partecipare di persona. Susanna e Luciano si sono sposati a Crema, una delle città più colpite dagli effetti devastanti dell'epidemia in Lombardia.

Susanna e Luciano sposi a Crema: Una rivincita sul virus

"Quando si è presentata l'opportunità di confermare il matrimonio, abbiamo pensato di non darla vinta al virus e permettergli di scombinare i nostri progetti. Quindi abbiamo deciso di celebrare comunque la promessa di matrimonio prendendoci una piccola rivincita sul coronavirus. Un piccolo momento di ‘normalità' , un primo passo verso un futuro ancora tanto incerto", ha commentato la sindaca Stefania Bonaldi che ha condiviso la foto scattata in occasione della cerimonia.

Al matrimonio presenti soli i testimoni e il sindaco

Nel municipio dove Susanna e Luciano hanno celebrato il loro matrimonio nella giornata di oggi, sabato 18 aprile, oltre agli sposi erano presenti solo i testimoni e la prima cittadina. "Con me solo loro due ed i testimoni, come da indicazioni dettate per l'emergenza sanitaria, ma vi confesso che l'emozione e la commozione, per quanto mi riguarda, erano quelle delle grandi occasioni – ha raccontato Bonaldi -. Il virus ha toccato pesantemente le loro famiglie, ma hanno scelto di confermare comunque la loro decisione e di prendersi questa bellissima e potentissima rivincita. Ho chiesto loro di potere condividere questa notizia per offrire a tutti e a tutte noi un segnale di coraggio e di speranza, alla fine prevarremo".