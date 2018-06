Dal 21 gennaio 2019 a Milano scatterà la "Low emission zone", cioè l'area a bassa emissione di inquinanti. A partire da quella data l'ingresso in città sarà vietato per i veicoli più inquinanti: si inizierà con le vetture diesel omologate Euro 3 ma, già a ottobre, il divieto sarà esteso anche alle vetture omologate Euro 4. Lo ha annunciato il sindaco Beppe Sala durante il suo primo incontro con il sindaco di Roma Virginia Raggi, nel corso del Festival dell'energia: "A gennaio 2019 lanciamo la Low emission zone ai confini della città, per cui da quel giorno non si potrà entrare a Milano con i vecchi diesel, tranne il sabato e la domenica – ha detto Sala – Progressivamente si passerà agli altri mezzi inquinanti. È un passaggio delicato ma che si deve fare".

Della low emission zone si parla già da tempo: è infatti una delle azioni prioritarie individuate all'interno del Pums (Piano urbano della mobilità sostenibile) per "ridurre l'impatto ambientale e sanitario sulla popolazione delle emissioni inquinanti provenienti dal comparto veicolare pesante". La Lez doveva partire già alla fine di quest'anno, ma il suo avvio è slittato a gennaio del prossimo anno per una serie di fattori: il numero di varchi da presidiare, 180, e la prevedibile mole di dati – leggasi anche le targhe degli automobilisti indisciplinati – da trattare da parte della polizia locale. Quando la Lez partirà non ci saranno ancora telecamere attive su tutti i varchi: ma gli automobilisti non in regola rischieranno comunque di incorrere in multe salate se sorpresi dai vigili urbani o "pizzicati" dalle telecamere di Area C, che saranno in grado di rilevare le infrazioni. Poco prima dell'introduzione della Low emission zone partirà una massiccia campagna informativa per informare tutti i cittadini della novità. Per gennaio del 2019, in ogni caso, presso ogni varco d'accesso alla Lez sarà completata la segnaletica che avviserà tutti gli automobilisti.

Cosa sono le classi di emissione Euro 3 ed Euro 4

Come si può leggere sul sito del Comune, i confini della "Low emission zone" si troveranno in prossimità del confine comunale: il provvedimento interesserà un'area pari a circa 136 chilometri quadrati, pari a circa il 75 per cento del territorio comunale. I veicoli che non potranno più circolare all'interno della Lez (con l'eccezione del weekend), saranno come detto quelli diesel omologati Euro 0, 1, 2, 3 e (da ottobre) 4. La sigla Euro, seguita da un numero, è uno standard sulle emissioni prodotte dai veicoli stradali introdotto dall'Unione europea al fine di controllare e progressivamente ridurre l'inquinamento. Lo standard Euro 4 si applica ai veicoli stradali nuovi venduti nell'Unione europea a partire dal 2006. Per conoscere a quale tipo di omologazione risponda il proprio veicolo si deve consultare il libretto di circolazione: in ogni caso tutti i veicoli immatricolati dopo il primo gennaio 2006 sono automaticamente Euro 4, cioè immettono nell'aria 0,025 grammi di Pm 2,5 (il particolato) per ogni chilometro.