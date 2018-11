Il maltempo non sembra intenzionato a lasciare l'Italia molto presto: anche per il weekend infatti sono previste perturbazioni su gran parte del Nord Italia. La Lombardia sarà interessata da cielo coperto e piogge deboli per le giornate di venerdì e sabato, mentre la giornata di domenica si presenterà con cieli in prevalenza molto nuvolosi o coperti, ma con assenza di precipitazioni. Nuove piogge sono previste nella notte tra domenica e lunedì, quando una nuova ondata di maltempo colpirà l'Italia. Sotto osservazione da parte del Comune restano comunque le zone sensibili della città, come quelle adiacenti ai fiumi Seveso e Lambro che nei giorni scorsi hanno visto il livello dell'acqua innalzarsi pericolosamente. Massima attenzione anche per il resto delle province lombarde che hanno riportato gravi danni dopo le piogge torrenziali dei giorni scorsi. Buone notizie invece sul fronte delle temperature che rimarranno stazionarie e comprese tra 13 e 15 gradi, ancora sopra la media stagionale. Non è ancora tempo di tirar fuori il cappotto dall'armadio ma l'ombrello, almeno per il momento, è meglio non lasciarlo a casa.