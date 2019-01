in foto: Immagine di repertorio

MILANO – Si sta diffondendo sempre di più il fenomeno della shaboo, potente droga sintetica simile alla metanfetamina i cui effetti sono devastanti. Non solo il consumo, ma anche lo spaccio della sostanza stupefacente, si sta diffondendo sempre di più tra i giovanissimi, visto che due baby pusher sono stati arrestati dalla Polizia Municipale di Milano: hanno solo 14 e 16 anni. I due sono stati intercettati dagli agenti dell'Unità Contrasto Stupefacenti nel piazzale antistante il Cimitero Monumentale di Milano, dal momento che i vigili urbani avevano notato uno scambio sospetto tra i due e un uomo, che si è poi allontanato in bicicletta.

I due ragazzini sono stati così controllati e trovati in possesso di 37 grammi di shaboo, l'equivalente di 370 dosi che, se vendute, gli avrebbero fruttato una cifra pari a 4mila euro. I due baby pusher sono stati trovati anche in possesso di 280 euro in contanti, ritenuti provento dell'attività illecita, e di un bilancino di precisione utilizzato per confezionare le dosi di shaboo.