in foto: Immagine di repertorio

MILANO – Era destinatario di un mandato di cattura internazionale, ma questo non gli ha impedito di trascorrere le vacanze di Natale e Milano insieme alla famiglia. Un uomo di 27 anni è stato arrestato dagli agenti della Polizia di Stato in un albergo del capoluogo lombardo: il 27enne, che vive in Spagna, nel suo Paese d'origine, l'Argentina, era stato condannato a scontare 3 anni di reclusione perché accusato di aver provocato un incidente stradale nel quale ha perso la vita un uomo. Dopo un solo mese, però, il 27enne si era dato alla macchia, facendo perdere le sue tracce.

A tradire il latitante è stato il cosiddetto "alert alloggiati", il sistema in dotazione agli alberghi italiani che segnala direttamente alle forze dell'ordine quando un cliente è ricercato. Sul posto, un hotel in via Airaghi in cui il 27enne alloggiava insieme alla famiglia, sono dunque arrivati gli agenti di polizia, che lo hanno bloccato e arrestato. Ora dovrà scontare la pena residua, 2 anni e 11 mesi di reclusione.