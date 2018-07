Nonostante il grande caldo di queste ore, entro la giornata di oggi Milano potrebbe essere bagnata da forti temporali. Che iniziano a fare seriamente paura: l'allerta meteo, emessa dal centro meteo regionale a partire dalle 15, è stata infatti innalzata di livello. Da un codice giallo (rischio moderato) si passerà alle 18 a un codice arancione (fase di pre-allarme) per quanto riguarda il rischio idraulico: vale a dire il rischio di esondazione per i due fiumi cittadini, il Seveso e il Lambro. L'allerta rimarrà attiva per tutta la giornata di domani, sabato 22 luglio, fino alla mezzanotte. Restano in vigore i provvedimenti già presi dal Comune di Milano: l’attivazione del Coc (Centro operativo comunale) di via Drago, il monitoraggio dei livelli idrometrici dei fiumi Seveso e Lambro e del radar a cura della protezione civile. Così come restano allertate le squadre di protezione civile, polizia locale e di Mm per fronteggiare eventuali emergenze.

L'alternanza di forti precipitazioni a periodi di grande caldo è una costante meteorologica di questo periodo. L'ultima forte perturbazione che si è abbattuta sulla città risale al 5 luglio, quando una tromba d'aria si era abbattuta nel Milanese e il Seveso era esondato nella notte nei quartieri Niguarda e Isola, storicamente interessati dal fenomeno. Dopo le piogge attese anche per sabato 21, domenica 22 luglio sul capoluogo lombardo dovrebbe tornare il sole.