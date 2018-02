A Milano i funerali di Gian Marco Moratti: sarà sepolto a San Patrignano

Chiesa di San Carlo, a Milano, gremita per i funerali di Gian Marco Moratti, l’imprenditore scomparso all’età di 81 anni. Presenti tra gli altri la moglie Letizia, ex sindaca di Milano, e il fratello Massimo, ex presidente dell’Inter. Tanta la gente comune e anche le personalità del mondo dell’industria, della politica e dello sport. Gian Marco Moratti sarà sepolto a San Patrignano, nella comunità di recupero per tossicodipendenti che ha sempre fortemente sostenuto.