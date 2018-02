Lutto a Milano: si è spento all'età di ottantuno anni Gian Marco Moratti, fratello dell'ex-presidente dell'Inter Massimo. Gian Marco, malato da tempo, figlio dello storico patron nerazzurro Angelo, era stato anche sposato, in seconde nozze, con Letizia Moratti (al secolo Letizia Maria Brichetto Arnaboldi), ex-sindaco di Milano tra il 2006 ed il 2011 e Ministro dell'Istruzione dal 2001 al 2006 nel governo Berlusconi, oltre ad essere stata anche Presidente della Rai tra il 1994 ed il 1996.

Gian Marco Moratti era nato a Genova, nel 1936, secondogenito di Angelo Moratti ed Erminia Cremonesi. Laureatosi in Giurisprudenza a Catania, aveva avuto una carriera da imprenditore subito in discesa: era stato infatti presidente dell'Unione petrolifera, aveva fatto parte del consiglio d'amministrazione del Corriere della Sera, della Bnl e dell'Inter; già presidente di Norman Kraig & Kummel Italiana, era stato anche un forte sostenitore della comunità di San Patrignano. Il suo incarico più noto era quello di presidente della Saras, la raffineria sarda per la quale veniva affettuosamente chiamato "il petroliere" per distinguerlo dagli altri della famiglia Moratti. Gian Marco Moratti aveva avuto quattro figli: Angelo e Francesca, avuti dalla giornalista del Corriere della Sera Lina Sotis, e poi Gilda e Gabriele, nati dalla seconde nozze con Letizia Moratti.

"Apprendo con grande tristezza la notizia della scomparsa di Gian Marco Moratti", ha commentato Giuseppe Sala, sindaco di Milano, "Un grande milanese: imprenditore capace e attento ai bisogni delle persone fragili. La nostra città e la comunità di San Patrignano perdono un riferimento solido. Il mio sincero cordoglio a tutta la famiglia e in particolare a Letizia", ha concluso il sindaco meneghino in una nota pubblicata sulla propria pagina Facebook.