A fare il "pieno", non da una pompa di benzina ma da una colonnina di ricarica, è stato simbolicamente il sindaco di Milano, Beppe Sala. Per il capoluogo lombardo oggi, martedì 27 marzo, è stata una giornata importante: è infatti entrato in servizio il primo autobus elettrico acquistato da Atm. Il mezzo fa parte del lotto di 25 bus elettrici ordinati dall’Azienda dei trasporti milanesi, che entreranno in servizio entro l'anno: i primi 10 veicoli saranno sulle strade della città entro metà aprile, mentre gli altri 15 bus saranno consegnati a partire da ottobre. In totale, l'investimento di Atm è stato pari a 14 milioni di euro: "Si tratta di una vera svolta nel trasporto pubblico milanese che grazie all'impegno di Atm sta puntando su un parco mezzi sempre più ecologico, per fare di Milano una città del futuro – ha detto il sindaco – C'è ancora molto da fare, ma questo è un passo fondamentale per rendere la nostra città sempre più sostenibile e all'avanguardia". Lo stesso Sala, poi, è tornato sull'aumento dei biglietti dei mezzi pubblici (da 1,5 a 2 euro), ribadendone la necessità: "Non è realistico non ritoccare il prezzo del biglietto, ma sulla formula e sui modi cercheremo di tutelare chi è più in difficoltà".

Atm punta ad avere 1.200 bus elettrici entro il 2030

Il bus elettrico entrato oggi in funzione è solo il primo passo di un rinnovo complessivo della flotta Atm, che entro il 2030 punta ad avere 1.200 mezzi elettrici nel proprio parco autobus. Entro la fine di quest’anno Atm indirà una gara per ulteriori 175 bus elettrici: nei prossimi 10 anni – anche grazie ai finanziamenti approvati dal Governo e dal ministero delle Infrastrutture e dei trasporti – a Milano verrà investito 1 miliardo di euro sull’elettrico: metà dei soldi saranno investiti dall'Azienda dei trasporti. Dal 2020, anticipando di cinque anni gli impegni presi dal sindaco Sala al vertice di Parigi "Together 4 Climate" del network "C40 Cities", Atm acquisterà solo autobus elettrici: un impegno concreto per arrivare a una "Zero emission zone" e ridurre in maniera sensibile l'inquinamento atmosferico, per lo meno per quanto riguarda la quota dovuta all'emissione dei mezzi di trasporto pubblici.

Come sono i nuovi autobus elettrici

I primi dieci nuovi autobus elettrici entreranno tutti in funzione sulla linea 84, che collega la fermata metro San Donato M3 con largo Augusto, nel centro città (e viceversa). I bus sono prodotti dalla Solaris Bus e Coach, che si è aggiudicata la gara pubblica indetta da Atm. Gli autobus sono lunghi 12 metri e sono tutti dotati di impianto di climatizzazione, videosorveglianza e postazione per il trasporto dei disabili senza elevatore, grazie al pianale integralmente ribassato. Hanno un'autonomia di 180 chilometri grazie alla batterie con tecnologia al litio-ferro-fosforo, con capacità complessiva di 240 kWh. Per ricaricare le batterie servono circa cinque ore: la ricarica viene effettuata nel deposito, grazie a una colonnina di ricarica con potenza di 80 kW.