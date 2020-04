Con il parziale lockdown per l'emergenza Coronavirus a Milano la droga si consegna a domicilio. La Polizia di Stato ha arrestato infatti uno spacciatore che, in una città molto più vuota del solito per via delle diverse misure di contenimento della pandemia, si aggirava per le strade di Milano a bordo della sua auto, al cui interno erano nascoste diverse dosi di cocaina. L'episodio, riportato dalla questura di Milano, è avvenuto nel pomeriggio di martedì 31 marzo: gli agenti della squadra mobile hanno notato, nei pressi della stazione Centrale, un uomo che si aggirava con fare sospetto e hanno deciso di seguirlo fino a via Fioravanti. Qui l'uomo, poi risultato essere un cittadino italiano di 54 anni, è sceso dall’auto e si è incontrato con un ragazzo, effettuando uno scambio ritenuto sospetto dalle forze dell'ordine.

Lo spacciatore è stato trovato con 11 dosi di cocaina nascoste in auto

A quel punto i poliziotti sono intervenuti fermando il giovane e l'uomo. L'acquirente è risultato essere un cittadino indiano di 28 anni, trovato in possesso di due involucri di cellophane contenenti 0,6 grammi di cocaina ciascuno. Il venditore invece è stato trovato in possesso di 690 euro in contanti, un cellulare e 11 dosi di cocaina, nascoste nella luce interna sul tettuccio della sua vettura. In totale gli involucri contenevano circa 5 grammi di cocaina. Lo spacciatore, che aveva precedenti per droga, è stato arrestato per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. Nei suoi confronti è scattata anche la denuncia per la violazione dei divieti previsti dai diversi decreti ministeriali e dalle ordinanze regionali in relazione alle misure di contenimento del contagio da Coronavirus. Il cliente del pusher è invece stato segnalato alle autorità in quanto assuntore di droga.