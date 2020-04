in foto: Alcuni degli operatori della Rsa Domus Patrizia: dal 31 marzo sono chiusi nella struttura, riuscendo a tener fuori il virus (Foto: Cooperativa sociale Virtus)

Dallo scorso 31 marzo 16 operatori socio sanitari sono chiusi all'interno di una residenza sanitaria assistenziale di Milano, per prendersi cura degli 81 anziani ospiti. E questo loro gesto, unito alle decisioni prese dalla proprietaria della struttura e da alcune accortezze messe in pratica fin dall'inizio dell'emergenza Coronavirus, ha fatto sì che il virus restasse fuori dai cancelli della casa di riposo. Succede tutto alla Rsa Domus Patrizia di via Pier Lombardo, di proprietà della dottoressa Manuela Massarotti e in cui i servizi socio sanitari sono affidati alla cooperativa sociale Virtus, presieduta da Gianni Coppola. Un caso raro, se si considera che i contagi e i decessi di anziani all'interno di strutture analoghe sono stati (e purtroppo continuano ad essere) una tragedia nella tragedia, e che la anche la magistratura ha deciso di indagare su almeno 22 Rsa del Milanese (e altre nel resto della Lombardia), tra cui il noto Pio Albergo Trivulzio.

Padri e madri di famiglia hanno rinunciato a stare con i loro cari

Al contrario, finora nessuno tra gli 81 ospiti di Domus Patrizia è stato contagiato dal virus. "Parliamo di persone fragili, che hanno in media 90 anni", racconta a Fanpage.it il presidente della coop Virtus, Gianni Coppola, che fornisce anche un aggiornamento su ciò che avverrà nella struttura. "Ieri, 20 aprile, i 16 operatori sarebbero dovuti uscire. Invece si sono proposti di rimanere fino al 3 di maggio, e quindi sono ancora all'interno della struttura". I 16 operatori sono single, ma anche padri e madri di famiglia che per amore degli anziani che assistono hanno deciso di costituire una task force che dalla sera del 31 marzo opera quasi ininterrottamente per prendersi cura degli ospiti, senza mai uscire dalla Rsa per evitare le occasioni di contagio e rinunciando così a stare con i loro cari: "Per legge avrebbero diritto allo smonto e riposo se fanno la notte o comunque a un giorno di riposo settimanale, però lei può capire benissimo che stando chiusi là dentro alla fine danno sempre una mano ai colleghi. Sono dei grandi – dice Coppola, orgoglioso dei "suoi" lavoratori – perché è bastato un piccolo spunto e in un paio d'ore erano già tutti pronti per iniziare".

Decisive le decisioni tempestive prese dalla proprietà, che ha blindato la struttura

Lo spunto, l'idea iniziale di costituire una task force è venuta alla proprietaria della struttura, Manuela Massarotti. La stessa che da fine febbraio, subito dopo il paziente 1 di Codogno, ha limitato le visite ai parenti blindando la struttura e ha poi adottato alcune procedure per impedire il contagio: separare l'ingresso degli operatori e dei fornitori, posizionare termoscanner all'ingresso per misurare la temperatura a tutti i lavoratori, obbligo di mascherina già all'ingresso. "La struttura ci ha procurato anche il gel disinfettante da utilizzare all'ingresso – dice Coppola – mentre le mascherine le abbiamo procurate noi come cooperativa. Non abbiamo avuto difficoltà: mi sono rivolto ai fornitori o a varie farmacie, certo abbiamo dovuto spendere più soldi, ma è stato meglio così per tutelarci". Siamo stati anche fortunati, ma la cosa più importante è che abbiamo preso sul serio la situazione. Ci siamo comportati tutti come se noi fossimo potenziali ‘untori' e gli ospiti delle persone contagiate".