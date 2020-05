in foto: Immagine di repertorio

È stato rintracciato in poche ore e denunciato dai carabinieri del Nucleo radiomobile di Treviglio in provincia di Bergamo l'uomo che giovedì 30 aprile ha investito con la propria auto un passante prima di fuggire senza prestare soccorso. Tutto è accaduto intorno alle dieci di sera quando l'uomo, 46enne di origini pakistane, stava percorrendo corso Europa in località Zingonia a bordo della sua auto: è lungo questa strada che ha travolto un senzatetto della zona.

Sul luogo dell'incidente ritrovati frammenti dell'auto

La vittima 41 anni, brasiliano, è stata sbalzata a diversi metri sull'asfalto dove è rimasto prima dell'arrivo dei soccorritori allertati da un passante che ha ritrovato in strada il corpo dell'uomo privo di sensi. Dopo essere stato stabilizzati dai medici accorsi a bordo di un'ambulanza è stato trasportato in elicottero agli Spedali Civili di Brescia dove è giunto in codice rosso: stando a quanto si apprende le sue condizioni sarebbero piuttosto gravi. Intanto i carabinieri di Treviglio giunti sul luogo dell'incidente insieme con i soccorritori del 118 hanno effettuato i rilievi del caso necessari a ricostruire la dinamica dell'accaduto: sul posto i militari hanno rinvenuto dei frammenti di auto, un pezzo di fanale anteriore sinistro ed un tergicristallo, che hanno permesso di individuare l'auto di appartenenza.

L'automobilista si era rifugiato a casa del fratello

Insieme con l'aiuto delle telecamere di sorveglianza delle strade limitrofe gli investigatori hanno rintracciato una Ford Focus blu del 2008 compatibile per tipologia ed anno di immatricolazione con quella che ha perso i frammenti: il proprietario residente a Osio Sotto è stato ritrovato a casa del fratello poche ore dopo dove si era nascosto subito dopo l'incidente. Mentre l'auto incidentata era stata lasciata nello spazio antistante la sua abitazione. L'automobilista ha raccontato subito di aver investito un uomo e di essersi fatto prendere dal panico prima di scappare: l'uomo, incensurato, è stato denunciato per i reati di lesioni personali, fuga a seguito di incidente ed omissione di soccorso.