Paura questa mattina lungo la tangenziale sud di Bergamo dove un tir ha perso una betoneria che trasportava calcestruzzo: l'incidente è avvenuto tra la Cremasca e la rotonda di Zanica, nella Bergamasca, in direzione Orio al Serio poco dopo le 7.30. La betoniera nel cadere sull'asfalto ha colpito un'auto, sfiorandola e non centrandola in pieno, che proveniva dalla direzione opposta. Fortunatamente nessuna delle persone coinvolte ha riportato gravi ferite: due le persone trasportate in ospedale a Seriate in codice giallo da un'ambulanza giunta immediatamente sul posto. Si tratta di due uomini di 42 e 46 anni, le loro condizioni non desterebbero però preoccupazione. A risentire maggiormente del sinistro è stato certamente il traffico: lungo la tangenziale Sud e la Cremasca infatti risultano lunghe code e alcuni tratti sono praticamente bloccati. Attenzione dunque a chi proviene dalla bassa Bergamasca dove il traffico è completamente paralizzato. Sul posto sono intervenuti anche gli agenti della polizia stradale che stanno effettuando i rilievi del caso per cercare di ricostruire quanto accaduto e i motivi che hanno portato al grave incidente che avrebbe potuto provocare danni e feriti assai maggiori.