in foto: foto di repertorio

Stando a quanto riporta l'Eco di Bergamo, una donna di circa 60 anni e madre di tre figli è stata trovata morta in un ufficio del comune di Zandobbio, provincia di Bergamo. Secondo le prime informazioni la signora sarebbe un'impiegata dell'ufficio tecnico. I soccorritori del 118 sono arrivati sul posto intorno alle 14 di oggi, 31 ottobre, ma non hanno potuto fare altro che constatare la morte della donna.

Indagano i carabinieri di Trescore Balneario

Sul posto sono intervenuti i carabinieri di Trescore Balneario, che stanno cercando di accertare le cause del decesso e per ora non escludono nessuna pista. Le indagini sono coordinate dal maresciallo Roberto Crocco. Al momento non sono state diffuse altre informazioni.