in foto: Il post su Instagram in cui Wanda Nara ringrazia il marito Mauro Icardi

Non è certo da tutti potersi permettere (e poter ricevere) regali così: come la casa sul lago di Como che, almeno stando a quanto apparso sui social network, il capitano dell'Inter Mauro Icardi avrebbe regalato a sua moglie, Wanda Nara. È stata proprio quest'ultima, ieri, a rendere noto ai propri fan su Instagram il regalo del marito, pubblicando una foto in cui si vedono i figli giocare in un giardino a bordo del lago. L'immagine è accompagnata da commenti e hashtag che lasciano pochi dubbi: "La casa dei miei sogni", ha scritto la moglie e agente del calciatore sul social network, ringraziando il marito e aggiungendo l'eloquente hashtag #micasadecomo.

Dopo l'inquilino più noto, l'attore George Clooney (che ha da tempo una villa a Laglio), il Lario guadagna dunque altri due inquilini vip. D'altronde il lago di Como, con i suoi paesaggi mozzafiato, da sempre è una meta ambita per i personaggi famosi. La stessa coppia Icardi-Nara non ha mai nascosto il proprio amore per questa località, dove si è recata più volte per vacanze brevi, immancabilmente immortalate da foto finite poi sui social network. Solo pochi giorni fa i due erano stati avvistati mentre facevano kayak nello specchio d'acqua tra Brienno e Torriggia, in compagnia dell'amico calciatore argentino Lisandro Lopez. Adesso la decisione di diventare proprietari di una villa: resta ignota, al momento, la località precisa in cui si trova la casa.