in foto: Wanda Nara

Ha chiesto quattro mesi con la concessione delle attenuanti generiche, il pubblico ministero Galileo Proietto per la show girl Wanda Nara. La moglie dell'attaccante dell'Inter Mauro Icardi è accusata di aver diffuso i dati personali dell'ex marito, il calciatore Maxi Lopez. La 31enne argentina il 22 giugno 2015 avrebbe condiviso con un post su Facebook e Twitter tra gli altri il numero di cellulare e l'email del calciatore dell'Udinese. "Non c'è la prova che sia stata lei l'autrice dei post sui social network – ha sottolineato l'avvocato della showgirl, Giuseppe Di Carlo – e nemmeno che abbia creato un danno al calciatore". All'epoca dei fatti erano in corso come ogni anno le trattative di calciomercato e l'iniziativa della show girl avrebbe, per l'accusa, di fatto impedito "un normale svolgimento delle trattative commerciali e calcistiche dell'atleta". Il calciatore dell'Udinese fu infatti tempestato di telefonate da parte dei fan. Wanda Nara, che avrebbe dovuto riferire oggi in aula la sua versione dei fatti ai giudici, ha però scelto di non presentarsi. L'udienza è stata così aggiornata al prossimo 29 ottobre per eventuali repliche e per la lettura della sentenza.