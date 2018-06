Volo Ryanair Crotone-Bergamo senza benzina: costretto a scalo per il carburante

Forti disagi per i 189 passeggeri di un volo diretto a Orio al Serio (Bergamo), proveniente da Crotone. I piloti scoprono che, nonostante diverse indicazioni, nello scalo calabrese non c’è carburante per rifornire il velivolo. E così devono far scalo a Lamezia Terme. Inevitabile il ritardo: l’aereo è ripartito soltanto alle 16.25.