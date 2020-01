in foto: Immagine di repertorio

Avevano tentato di stuprare una ragazza mentre era sul treno fermo nella stazione di Pavia, in un bollente giorno d'estate, quello successivo al Ferragosto dello scorso anno. Due uomini, uno di 29 anni e l'altro di 24, entrambi gambiani, l'avevano vista da sola e avevano cercato di approfittarne accerchiandola nel tentativo di violentarla. Ma la ragazza, 24enne, connazionale degli aggressori, aveva attirato l'attenzione dei presenti sul convoglio con le sue urla, mettendoli in fuga. I due sono stati arrestati nella mattinata di oggi, martedì 14 gennaio, dai carabinieri di Voghera su ordine del giudice per le indagini preliminari istruito dalla procura con l'accusa di violenza sessuale di gruppo e rapina.

L'aiuto di una ragazza e l'analisi del cellulare di uno dei due

Quando la ragazza aveva avvertito il pericolo si era messa a strillare e dimenarsi per non rimanere bloccata nella morsa dei suoi aggressori. Le urla hanno attirato l'attenzione di altre persone fra cui una ragazza di origini nigeriane che le era corsa incontro per aiutarla. Scattato l'allarme, i due uomini avevano strappato dalle mani delle ragazze le loro borsette prima di darsi alla fuga e far perdere le loro tracce. Durante la corsa, però, uno dei due aveva perso il cellulare, successivamente recuperato dai carabinieri, che si è rivelato fondamentale per la loro cattura. I militari, infatti, tramite un'analisi del dispositivo e un'indagine approfondita, sono riusciti a risalire ai due aggressori per arrestarli e portarli nel carcere di Pavia in attesa del processo.