Stava passeggiando insieme con la famiglia al termine della giornata di Ramadan quando è stato travolto da un'auto mentre attraversava sulle strisce pedonali: il piccolo di soli 11 anni è ora ricoverato in gravi condizioni al Civile di Brescia. Il tragico incidente si è verificato nella serata di sabato in provincia di Brescia, a Vobarno. Il piccolo, di origine musulmana, era in via Falk intento ad attraversare per dirigersi verso il tendone dove si riunisce la comunità musulmana per festeggiare il Ramadan, alle spalle della biblioteca comunale. Con lui c'era anche la madre. Intorno alle 22.30 un'auto, una Fiat 500, lo ha travolto mentre stava attraversando sulle strisce pedonali: ad assistere alla scena la madre dell'11enne poco più dietro di lui. L'impatto è stato violentissimo, tanto da sbalzare il corpicino del bambino sull'asfalto facendogli battere il capo.

Il piccolo ha battuto la testa sull'asfalto: forte trauma cranico

Sul posto sono giunti immediatamente i soccorritori con un'auto medica e un'ambulanza dei Volontari del Garda. L'undicenne è stato trasportato d'urgenza al Civile di Brescia dove è giunto in codice rosso. Secondo la primissima diagnosi fornita dal personale sanitario, il piccolo avrebbe subito un forte trauma cranico: le sue condizioni sono serie ma non è in pericolo di vita. Sul luogo dell'incidente sono giunti anche gli agenti della polizia stradale che hanno effettuato i rilievi utili a ricostruire la dinamica del sinistro: resta da chiarire se sia stato un momento di distrazione dell'automobilista o la scarsa illuminazione stradale a provocare l'incidente.