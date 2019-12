Vizzolo Predabissi, automobile investe un uomo di 63 anni: gravissime le sue condizioni

Attimi di paura sulle strade di Vizzolo Predabissi, alle porte di Milano, dove un uomo di 63 anni è stato investito da un’automobile all’altezza di via Verdi. L’uomo, che ha riportato numerose lesioni e ferite in seguito all’incidente, è stato trasportato in elisoccorso verso l’ospedale Humanitas di Rozzano.