in foto: Il celebre modello Super Elevated

La mostra dedicata alle calzature più celebri ideate da Vivienne Westwood approda a Milano. Dal 12 marzo all'interno della boutique della stilista inglese di Corso Venezia 25 si potranno ammirare i modelli più iconici che hanno composto la mostra itinerante "Shoes: Vivienne Westwood, The Creation of an Iconic Shoe". Dopo aver toccato le città di Londra e Leeds, l'esposizione si sposta così in Italia, dove non poteva che essere allestita all'interno del negozio della centralissima Corso Venezia. Si tratta di un'occasione unica per ammirare da vicino alcuni dei modelli disegnati da Vivienne Westwood negli ultimi 40 anni e diventati dei veri e propri cult.

in foto: Alcuni dei modelli di Vivienne Westwood in mostra a Shanghai

Partendo dal modello Pirate boot con le sue celebri cinghie svelato per la prima volta nel 1981, passando per le Rocking horse, nate nel 1985, fino ad arrivare agli stivali Bondage con il tacco a rocchetto e alle Tracey Trainers. Senza dimenticare le più recenti Super Elevated che fecero capitolare lungo la passerella anche Naomi Campbell. Tutti modelli creati dalla designer del suo studio di Londra a partire dal 1971. Una mostra che nasce per celebrare in modo speciale le creazioni mai banali della stilista da sempre fusione tra scultura e moda. Una mostra che giunge nel momento in cui Vivienne Westwood sembra intenzionata a lasciare la guida del marchio al marito Andreas Kronthaler, già direttore creativo del marchio. La mostra rimarrà aperta fino al 14 aprile all’interno della boutique di Vivienne Westwood e sarà un'occasione unica per scoprire o meglio comprendere l'evoluzione di un'icona nella storia della moda.