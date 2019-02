MILANO – Attimi di paura, nella mattinata di oggi, domenica 3 febbraio, per la dipendente di un comproro in viale Monza. La donna, 29 anni, è stata aggredita all'esterno del negozio da un malvivente, che l'ha poi costretta ad entrare nell'esercizio commerciale a quel punto è arrivato un complice; insieme hanno legato la donna e l'hanno picchiata affinché stesse in silenzio e non creasse problemi. La 29enne però, approfittando di un momento di distrazione dei malviventi, che stavano attendendo l'apertura della cassaforte temporizzata contenente oro e gioielli, è riuscita ad allertare le forze dell'ordine con il suo cellulare.

Sul posto sono arrivati i carabinieri del Nucleo Radiomobile di Milano, proprio mentre i rapinatori stavano lasciando la gioielleria: i militari dell'Arma hanno così inseguito i malviventi, riuscendo a bloccare uno di loro, un 56enne già noto alle forze dell'ordine, in piazzale Loreto. Il complice, invece, è riuscito a far perdere le sue tracce. La dipendente del negozio è stata soccorsa dal 118 e portata in ospedale: per lei soltanto lievi ferite e uno stato di leggero choc.