Per oltre un anno ha violentato la cugina, una ragazzina che all'epoca dei fatti aveva 13 anni, costringendola a fare sesso anche sotto la minaccia del ricatto. Un uomo di 38 anni residente a Corsico, nel Milanese, è stato per questo condannato a sei anni di reclusione dal giudice per le indagini preliminari di Milano Stefania Pepe, al termine del processo con rito abbreviato. La condanna tiene già conto dello sconto della pena previsto dalla scelta del rito speciale e arriva al termine delle indagini partite nell'agosto dello scorso anno, quando la giovane vittima ha trovato il coraggio di denunciare tutto alla madre. Stando ai suoi racconti, circostanziati e mai contraddittori, il cugino l'avrebbe violentata da febbraio del 2016 all'aprile del 2017, approfittando delle occasioni in cui la cuginetta gli veniva affidata perché i suoi genitori dovevano andare fuori per lavoro.

Le parole della ragazzina, secondo quanto riporta il quotidiano "la Repubblica" che ne ha dato notizia, avevano descritto uno scenario da incubo: il 38enne costringeva la minorenne a fare sesso e la obbligava a guardare immagini pornografiche, minacciandola di rivelare ai genitori il suo occasionale utilizzo di marijuana. Sarebbe stato questo ricatto a far cedere la giovane e a non farle rivelare gli abusi per lunghi mesi, fino ad agosto dello scorso anno, quando la ragazzina ha finalmente trovato la forza per confidare tutto alla madre. Le violenze sarebbero avvenute per lo più in casa del 38enne, quando la sua compagna si assentava per lavoro. Il cugino più volte aveva anche offerto soldi alla minorenne per acquistare la sostanza stupefacente. L'avvocato del 38enne ha già annunciato l'intenzione di ricorrere in appello, certo dell'innocenza del suo assistito.