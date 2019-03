Una scena da film quella vista nel tardo pomeriggio a Vimodrone, nel Milanese: un uomo ha prima aperto il fuoco contro un locale, per poi scappare a bordo della sua moto. E' stato però intercettato dalla polizia, inseguito e speronato, prima di finire poi in manette. Una sorta di far west in salsa meneghina, a pochi passi dalla fermata della metropolitana di Cologno Sud, nella zona nord-orientale di Milano.

L'uomo, attorno alle 18.30, ha aperto il fuoco contro la vetrina di un'attività commerciale di viale Martesana, senza curarsi del fatto che sulla strada ci fossero diverse persone, tra cui parecchi clienti del Grace Caffè, bar accanto al locale da lui preso di mira, e che tra questi vi fossero anche un madre assieme al suo bambino. Una volta aperto il fuoco sparando cinque colpi contro l'attività commerciale presa di mira, l'uomo è poi scappato in sella al suo scooter: ma poco dopo è stato inseguito e speronato da un'automobile con a bordo alcuni poliziotti in borghese. E' stato così arrestato dalle forze dell'ordine che ora cercano di capire le motivazioni del suo gesto: non è escluso che si trattasse di una sorta di "avvertimento" per qualcuno, forse per il titolare dell'esercizio commerciale stesso.