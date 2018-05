Avevano progettato il colpo nei minimi particolari, senza però tenere conto di un aspetto fondamentale: il fatto che nella gioielleria presa di mira fosse in funzione un allarme silenzioso. E così, tutti gli sforzi di due ladri "funamboli", un 21enne peruviano e un colombiano di 38 anni, sono stati vanificati dall'intervento dei carabinieri di Sesto San Giovanni e Vimodrone. È proprio nel centro commerciale Auchan di Vimodrone, nel Milanese, che i due avevano deciso di agire. La scorsa notte i due ladri sono entrati in azione: non è chiaro se si siano nascosti nei bagni all'orario di chiusura o se si siano introdotti nello shopping mall in seguito, arrampicandosi sul tetto e in seguito calandosi nei locali. Di certo i due erano equipaggiati con delle corde, con le quali, dopo essersi introdotti nel condotto di aerazione dai bagni ed essere arrivati sui locali della gioielleria "Gioielli di Valenza", si sono calati nel negozio che custodiva i preziosi.

Non appena sono entrati nella struttura, però, l'allarme silenzioso è scattato e ha avvertito i carabinieri senza che i due ladri se ne accorgessero. Mentre i due si aggiravano nella gioielleria i carabinieri erano già arrivati sul posto. I militari non hanno trovato nessun segno di effrazione né agli ingressi del centro commerciale né a quelli della gioielleria: non appena hanno alzato la saracinesca, però, hanno scoperto i due malviventi, che hanno tentato una rocambolesca fuga. È stato tutto inutile: i militari li hanno bloccati nel bagno da cui si erano introdotti, arrestandoli per il furto.