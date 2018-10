in foto: Immagine di repertorio

Un uomo di 82 anni ha accoltellato a morte la moglie e ha poi ferito anche una vicina di casa. Il violento episodio è successo questa mattina a Vimercate, in provincia di Monza e Brianza. La moglie dell'82enne, una donna di 77 anni, è stata ricoverata in fin di vita all'ospedale San Gerardo di Monza, dove è stata sottoposta a un delicato intervento chirurgico: i medici purtroppo non sono riusciti a salvarle la vita e l'anziana è morta dopo poche ore. La vicina di casa della coppia, una donna di 87 anni, ha riportato invece ferite meno gravi: si è difesa coprendosi il volto con le mani ed è rimasta ferita proprio a un arto. L'autore della brutale aggressione è stato bloccato dai carabinieri mentre usciva dal cancello della sua abitazione, in via Pellizzari. L'uomo si trova al momento in stato di arresto nella caserma dei carabinieri di Vimercate. Non è ancora chiaro cosa abbia scatenato la violenza dell'82enne: stando alle prime ricostruzioni, l'anziano avrebbe colpito la moglie con un coltello da cucina, sferrando un fendente al petto della donna. La vicina di casa ha sentito il trambusto e ha chiamato il 112: quando si è recata nell'abitazione vicina per capire cosa fosse accaduto si è trovata di fronte l'uomo, intento ad allontanarsi. La donna è stata a sua volta aggredita, ma se l'è cavata con una ferita lieve.

Il tragico episodio avviene poche ore dopo un altro dramma che coinvolge due coniugi anziani: a Senago, nel Milanese, sabato mattina un uomo ha ucciso la moglie a colpi di pistola e ha poi rivolto l'arma verso di sé, sparandosi alla testa. L'uomo è poi deceduto nel pomeriggio di domenica. In un biglietto lasciato in casa aveva spiegato i motivi del gesto, affermando di non riuscire più a badare all'anziana moglie, malata da tempo: "Chiedo perdono e di essere cremati insieme", ha chiesto l'uomo.