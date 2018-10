Episodio di bullismo in una scuola di Vimercate, in provincia di Monza e Brianza. Lunedì mattina una professoressa di storia di 55 anni è stata colpita da una sedia scagliata da uno degli studenti. Stando a quanto riportato, la donna era appena entrata in classe per iniziare la lezione, quando improvvisamente nell'aula dell'istituto secondario superiore Floriani, che ospita un liceo delle scienze umane oltre a diversi indirizzi di studio professionali, si sono spente le luci. Approfittando del buio, alcuni studenti avrebbero scagliato delle sedie addosso alla docente: una l'ha colpita, ferendola a una spalla. L'insegnante si è recata al pronto soccorso dell'ospedale di Vimercate, dove è stata medicata per una contusione e dimessa con cinque giorni di prognosi. Dopo essere uscita dal pronto soccorso si è recata alla caserma dei carabinieri, dove ha denunciato l'accaduto. Al momento non si conosce ancora il nome dello studente responsabile del brutto gesto, coperto dall'omertà degli altri compagni di classe. È altamente probabile, considerando la dinamica dell'episodio con tanto di luce spenta al momento opportuno, che l'aggressione alla professoressa sia stata pianificata da più di un ragazzo.

Annunciati provvedimenti per tutti gli studenti presenti in aula

Nell'istituto di via Cremagnani nella giornata odierna non si discute d'altro: tante le chiamate al dirigente scolastico, Daniele Zangheri, che al momento non ha però rilasciato alcuna dichiarazione ufficiale. I provvedimenti nei confronti degli alunni responsabili del gesto sono però imminenti: nei prossimi giorni è in programma un Consiglio di classe straordinario durante il quale verranno presi provvedimenti per tutti gli studenti della classe presenti in aula al momento dei fatti contestati: "Vista la gravità dei fatti – si legge nella nota di convocazione – si chiede la partecipazione dei genitori di tutti gli studenti presenti al momento dei fatti, nonché degli studenti stessi".