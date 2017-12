Non ce l'ha fatta il ragazzo di quindici anni travolto la notte della Vigilia di Natale a Villongo, nel bergamasco. Il ragazzino portava a piedi il proprio scooter, forse a causa di un guasto o perché a secco di benzina. L'impatto era avvenuto la notte del 24 dicembre attorno alle 23, all'altezza dell'incrocio tra la Provinciale 79 e le vie Grumelli e Del Maglio, con il giovane che si muoveva in direzione Adrara, quando un'automobile che proveniva dalla direzione opposta procedendo verso il centro di Villongo, lo ha travolto in pieno.

Le condizioni del giovane sono apparse fin da subito gravissime, mentre il guidatore della Ford Focus che lo ha travolto era rimasto praticamente illeso. Il quindicenne era stato soccorso prima dai sanitari del 118 per poi essere trasferito d'urgenza all'Ospedale Papa Giovanni XXIII, dove le sue condizioni erano apparse subito disperate e dove quest'oggi è stato dichiarato deceduto. La famiglia di Marco, questo il nome del quindicenne bergamasco che ha perso la vita, ha dato il proprio consenso all'espianto degli organi.