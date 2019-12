in foto: Immagine di repertorio

Paura questa mattina a Villaggio Sereno dopo che un'auto si è ribaltata lungo le strade del centro città: dopo aver perso il controllo della vettura, quest'ultima si poggiata su di un fianco lungo la traversa dodicesima del comune in provincia di Brescia. A bordo tre anziani che sono stati prontamente soccorsi dal personale medico. Lo spaventoso incidente è avvenuto intorno alle 9 di oggi mercoledì 11 dicembre: a lanciare l'allarme alcuni passanti che hanno assistito alla scena. Sul posto sono giunti immediatamente i soccorritori del 118 insieme con vigili del fuoco e agenti di polizia locale.

Il personale medico accorso con tre ambulanze ha prestato le prime cure ai tre feriti: si tratta di tre anziani, un uomo e una donna di 81 anni e un ultranovantenne, che per fortuna non hanno riportato ferite gravi. Le loro condizioni non desterebbero per fortuna particolare allarme: i tre avrebbero infatti riportato diversi traumi ma nessuno di grave entità, sono comunque stati trasportati alla Poliambulanza per le cure del caso. Gli agenti hanno transennato la zona per effettuare i rilievi utili a ricostruire la dinamica dell'incidente avvenuto proprio davanti ad alcuni esercizi commerciali in quel momento affollati: stando a una prima ipotesi sembra che non vi siano altri veicoli coinvolti e che la Fiat Panda abbia perso il controllo finendo per ribaltarsi.