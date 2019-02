in foto: Immagine di repertorio

Un gravissimo incidente è avvenuto questa notte lungo la Provinciale 161, nel territorio di Vignate nella zona della Martesana nell'hinterland di Milano. Lo schianto ha coinvolto due vetture, scontratesi frontalmente attorno alle 3.30 di oggi, domenica 10 febbraio. Una Renault Clio con a bordo tre ragazze di ritorno da una serata insieme, è finita fuori strada, ribaltandosi nel fosso al lato della carreggiata. Nell'impatto, violentissimo, ha perso la vita giovane al volante dell'auto, di 25 anni di cui ancora non sono note le generalità.

Quando i soccorsi sanitari sono arrivati sul posto con quattro autoambulanze e un'automedica, per lei non c'era più nulla da fare: i medici non hanno potuto fare altro che constatarne il decesso che sarebbe avvenuto sul colpo. Sul posto anche i carabinieri della Compagnia di Cassano d’Adda, che hanno eseguito i rilievi, e i vigili del fuoco che hanno liberato le ragazze dalle lamiere della vettura su cui viaggiavano, operazione che è stata una vera lotta contro il tempo per soccorrere le tre amiche

Gravi anche le altre due giovani a bordo, che sono state trasportate in codice rosso all'ospedale San Raffaele di Milano e al San Gerardo di Monza, dove sono tutt'ora ricoverate con fratture multiple. Non sarebbero fortunatamente in pericolo di vita. Anche l'uomo al volante dell'altra vettura è rimasto ferito nello schianto, ma le sue condizioni da quanto si apprende non desterebbero particolare preoccupazione ed è stato già ascoltato per tentare di ricostruire quanto accaduto. Il 56enne è stato medicato nell'ospedale di Melzo dove è arrivato in autoambulanza. Ancora da chiarire la dinamica dell'incidente ed eventuali responsabilità nell'incidente.