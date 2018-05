in foto: La minicar completamente distrutta dalle fiamme (Foto Vigili del fuoco)

Incendio nella notte a Vignate, in provincia di Milano. Attorno alle 2 una vettura parcheggiata nel parcheggio della stazione ha preso fuoco per cause ancora da accertare. Al momento non si sa se si sia trattato di un rogo doloso: di certo le fiamme hanno completamente avvolto la vettura, che da ciò che ne rimane sembra essere una minicar, distruggendola completamente. L'intervento dei vigili del fuoco del comando provinciale di Milano ha permesso di spegnere le fiamme ma non ha potuto evitare che della vettura rimanessero solo rottami fumanti. Fortunatamente, comunque, l'incendio non si è propagato alle altre auto che erano parcheggiate nelle vicinanze della minicar e i danni del rogo sono stati dunque contenuti. Non si segnalano persone rimaste ferite né intossicate dal fumo. I vigili del fuoco dovranno adesso cercare di risalire alle cause dell'incendio, appurando soprattutto che non vi sia l'ombra del dolo dietro le fiamme.