in foto: L’intervento dei vigili del fuoco a Vignate

Fiamme all'interno del capannone di un'azienda che si occupa di smaltimento dei rifiuti a Vignate, in provincia di Milano dove nella serata di domenica 28 giugno è divampato un incendio. L'allarme è scattato intorno alle 19.30 quando è stato richiesto l'intervento dei vigili del fuoco in via Camporicco dove ha sede lo stabilimento specializzato nel trattamento di rifiuti in carta, cartone e plastica che arrivano dalla raccolta differenziata urbana: sul posto sono intervenuti diversi mezzi dei vigili del fuoco del comando provinciale di Milano insieme con un'ambulanza del 118, i carabinieri e i tecnici dell'Arpa.

Indagini in corso dei tecnici dell'Arpa

Le operazioni di spegnimento delle fiamme dono andate avanti per circa due ore prima che i pompieri riuscissero a domare il rogo che ha distrutto gran parte dei rifiuti presenti all'interno del capannone e sulle cui cause non sono ancora state avanzate ipotesi: i tecnici dell'Arpa intervenuti poco dopo l'inizio del rogo hanno raccolto alcuni campioni di fumo e dato il via alle indagini per analizzare se vi siano tracce di sostanze inquinanti che possano danneggiare l'aria e dunque la salute delle persone. Al momento del rogo un'alta colonna di fumo si è alzata in cielo ed è stata visibile a chilometri di distanza. Stando a una prima analisi sembra però che all'interno del capannone non fossero stoccati materiali pericolosi: la Fratelli Palmieri srl è un'azienda con sede a Cologno Monzese che si occupa di recupero e smaltimento di rifiuti non pericolosi, aperta nel 2007 ha 20 impiegati.