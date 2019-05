in foto: Natalia Restuccia

Si chiama Natalia Restuccia ed è la prima comandante donna nella storia del Corpo Nazionale dei vigili del fuoco. Sarà lei a guidare dal prossimo 27 maggio il comando di Brescia, attualmente sotto le direttive dell'ingegnere Agatino Carrolo che lascerà la città lombarda per tornare nella sua terra natìa, la Sicilia, dove dirigerà il Comando provinciale di Palermo. Calabrese d'origine, nata a Paola, in provincia di Cosenza, la dottoressa Restuccia ha costruito una lunga parte della sua carriera lavorativa grazie alla ricerca universitaria che le ha permesso di specializzarsi nella modellistica idraulica con tanto di borsa di studio del Cnr. Ha lavorato inoltre come dirigente nella Pubblica amministrazione in un corpo tecnico del ministero dell'Industria.

In passato è stata al comando di Roma, Arezzo, Gorizia, Modena e Trieste

Fino ad oggi è stata al comando di Trieste dove è giunta nel 2016. Ma il suo lavoro nel corpo dei vigili del fuoco è iniziato a Roma, al comando provinciale della capitale dove tra le altre cose si è occupata direttamente del coordinamento della locale unità Nbcr, ovvero Nucleare Batteriologico Radiologico Chimico e del settore grandi rischi, finendo per intervenire anche nei casi del terremoto di Umbria e Marche e nell'alluvione di Sarno. Successivamente ha poi prestato servizio anche all’ispettorato Organizzazione del Servizio tecnico centrale. Mentre il ruolo di comandante lo ha assunto nelle provincie di Arezzo, Gorizia e Modena, e infine Trieste, dopo un periodo alla Direzione centrale regionale di Bologna.