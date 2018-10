Milano, incidente stradale in località Vighignolo, allo svincolo tra la Tangenziale Ovest e la Strada Statale 11 in direzione Novara. Una sola auto coinvolta che si è ribaltata finendo su un fianco e contro il guard-rail. Un ferito ricoverato in ospedale ma in condizioni che i medici giudicano fortunatamente non gravi. Sul posto i Vigili del Fuoco di Milano. Vighignolo è una frazione del comune di Settimo Milanese in provincia di Milano, posta a nord del centro abitato, verso Cornaredo. L'automobile – ma le cause precise sono ancora da accertare – potrebbe aver perso aderenza a causa dell'asfalto bagnato e della fanghiglia causata dalle forti piogge. Sulla carreggiata sarebbero stati rinvenuti numerosi segni di sbandata.