in foto: Il progetto della centrale di Palestro (da Facebook)

Una centrale idroelettrica unica in Italia, perché finanziata direttamente dai cittadini che ne usufruiscono e dopo un anno hanno la possibilità di riscuotere gli interessi su quanto investito inizialmente. È questa la principale particolarità dell'impianto di Palestro, frazione di Vigevano in provincia di Pavia. Qui, grazie al progetto di Edison Crowd, è stato possibile dare vita a un nuovo modello di business, che oggi permette ai 68 micro investitori aderenti all'iniziativa di riavere indietro il denaro con interessi lordi fino al 7 per cento, come riportato dal "Corriere della sera". I finanziamenti sono partiti da un contributo minimo di 100 euro a un massimo di cinquemila, con un ammontare totale degli investimenti pari a 251mila euro, raccolti grazie a una campagna di crowdfounding che si è conclusa il 15 ottobre del 2018.

Come funziona e quanta energia produce la centrale

La centrale di Palestro è un impianto ad acqua fluente sul fiume Sesia, in cui il dislivello tra monte e valle delle turbine si ottiene tramite una traversa. Sostanzialmente trasforma l'energia dell'acqua in energia meccanica tramite una turbina e successivamente in energia elettrica tramite un generatore. La centrale è in grado di produrre 13.500.000 kilowatt/ora all'anno, che corrispondono al fabbisogno energetico di circa 4.500 famiglie. L'impianto ha anche il merito di evitare all'ambiente l’emissione nell'atmosfera di 6.000 tonnellate di anidride carbonica, considerando che l'energia elettrica da fonte rinnovabile e sostenibile non comporta alcun tipo di emissione in atmosfera.