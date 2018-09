Avrebbe gettato un piccolo cane oltre il muretto della propria abitazione, uccidendolo, dopo che l'animale lo aveva morso. Protagonista del gravissimo gesto, su cui indagano i carabinieri, è un uomo di 69 anni residente a Pozzuolo Martesana, in provincia di Milano. Il 69enne è stato denunciato per l'uccisione dell'animale, un meticcio marrone di piccola taglia, di proprietà di una signora residente nella zona. I carabinieri, prima di procedere nei confronti dell'uomo, stanno cercando di ricostruire nel dettaglio quanto avvenuto e attendono l'esito delle indagini sul corpo dell'animale, affidate ai veterinari del canile di Vignate. Sarebbe stato lo stesso 69enne a chiamare i carabinieri, spiegando di essere stato aggredito dal cane mentre si trovava nel giardino della propria abitazione e che, per liberarsi dal morso alla mano, sarebbe stato costretto a lanciarlo per strada oltre il muretto di cinta. È lì che i militari dell'Arma hanno trovato il piccolo meticcio senza vita, con del sangue che gli usciva dalla bocca. L'uomo, a sua volta proprietario di un cane (un pitbull) non coinvolto nella vicenda, è stato denunciato: si attende adesso di capire l'esatta causa della morte dell'animale prima di capire come procedere nei confronti del 69enne.