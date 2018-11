Viadotto danneggiato: chiusa ai camion la Provinciale 510 sul lago d’Iseo

Problemi di stabilità per il viadotto che si trova sulla strada provinciale 510 tra Iseo e Sale Marasino, sul lago d’Iseo. La Provincia di Brescia ha deciso per questo motivo di chiudere ai tir la strada fino a quando non si concluderanno i necessari lavori di manutenzione: i conducenti dei mezzi pesanti dovranno utilizzare la litoranea.