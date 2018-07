Importante informazione di viabilità per tutti i cittadini milanesi: da domani, martedì 31 luglio, chiude al traffico per lavori di manutenzione il sottopasso di via Melchiorre Gioia, che si trova tra via Sassetti e viale Liberazione. I lavori non riguardano direttamente il sottopasso ma lo stabile sovrastante (parte della Torre servizi tecnici comunali), dove verrà allestito un ponteggio. Il sottopasso resterà completamente chiuso al traffico fino a sabato 4 agosto: i percorsi alternativi per auto e moto saranno comunicati mediante la segnaletica stradale. A partire da sabato 4 agosto, la viabilità sarà ripristinata ma solo su una carreggiata ristretta. Resterà per circa tre mesi il divieto per i mezzi pubblici: il ponteggio, una volta allestito, abbasserà infatti il livello del passaggio. Il percorso dei bus 43 e delle linee notturne N26 e NM2 (la sostitutiva notturna della metro verde) verrà dunque deviato secondo le seguenti modalità:

LINEA 43: I bus deviano in entrambe le direzioni da piazzale Principessa Clotilde a via Melchiorre Gioia passando per via Monte Santo, via Galilei, via Filzi e via Pirelli. Queste le fermate provvisorie: in direzione Greco saranno in piazzale Principessa Clotilde dopo corso di Porta Nuova e via Galilei prima di via Savoia (interscambio con linee tram 9 e 10). In direzione p.za Firenze saranno in via G.B. Pirelli dopo p.za Einaudi e in piazza San Gioachimo (interscambio con linee 9, 10 e N25). Queste le fermate sospese: in direzione Greco quella di piazzale Principessa Clotilde prima di via M.te Santo e via Melchiorre Gioia 8 e in direzione p.za Firenze quelle in via Melchiorre Gioia prima di via Sassetti e Melchiorre Gioia 7.

LINEA NM2: I bus deviano in entrambe le direzioni da viale Don Sturzo a via Melchiorre Gioia passando per via della Liberazione, via Filzi e via Pirelli. In direzione Cadorna/Abbiategrasso la fermata provvisoria sarà in via G.B Pirelli dopo piazza Einaudi mentre sarà sospesa la fermata in via Melchiorre Gioia prima di via Sassetti.

LINEA N26: I bus notturni in direzione Cadorna deviano da viale Don Sturzo a via Filzi, passando per via della Liberazione. Sospesa la fermata in via Melchiorre Gioia dopo via Pirelli per i mezzi in direzione Cadorna M1/M2.