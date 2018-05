in foto: L’ecomostro di Rogoredo (foto da Google maps)

Sarà avviata domani, giovedì 10 maggio, la demolizione dell'ecomostro presente da decenni in via Boncompagni 101 a Milano, in zona Rogoredo. Alle 13.30, all'avvio dei lavori di smantellamento dell'edificio che un tempo ospitava magazzini generali e frigoriferi, saranno presenti anche il sindaco di Milano Beppe Sala e l'assessore all'Urbanistica Pierfrancesco Maran. Della struttura di proprietà della Adafrigor, società nel frattempo fallita, non resta altro che lo scheletro: l'enorme edificio, divenuto rifugio per sbandati e drogati, separa via Boncompagni dai binari che arrivano alla stazione di Rogoredo, poco distante. Il degrado dell'edificio iniziò nel 1994, con la cessazione delle attività della Adafrigor. Il palazzo si mantenne comunque in buone condizioni almeno fino al 2008, quando nell'ottica di una futura riqualificazione vennero smantellate le pareti esterne dell'edificio e il tetto. Il fallimento della società però, bloccò la riqualificazione, lasciando all'edificio l'aspetto scheletrico che i residenti della zona – proprio di fronte all'ecomostro sorge un edificio residenziale – hanno potuto "ammirare" per anni. Da domattina cambia tutto: lo scheletro sarà abbattuto e al suo posto sorgerà un hotel di dieci piani, con un parcheggio che, in parte, sarà anche a uso pubblico.