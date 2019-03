Sarebbe stato un malore del conducente a provare l'incidente mortale avvenuto questa mattina a Vestone, nel Bresciano poco dopo le 10.30. L'uomo un 69enne originario della zona, avrebbe perso il controllo della propria dopo aver accusato il malore, uscendo fuori strada e finendo la sua corsa contro il muro di un'abitazione. Prima di sbandare però avrebbe colpito un furgone del latte in sosta proprio lungo via Glisenti dove si è verificato l'incidente. Il guidatore è morto sul colpo: poco dopo lo schianto infatti sul luogo sono giunte le ambulanze del 118, allertate dai residente della zona che sono stati spaventati dal boato provocato dallo schianto.

Il 69enne soccorso da una negoziante della zona che ha udito il forte boato

Poco prima una negoziante era intervenuta per soccorrere l'uomo: "Quando mi sono avvicinata al conducente per eseguire le operazioni suggerite dall'operatore del 118 ho capito che c'era poco da fare", avrebbe detto la donna. Purtroppo i paramedici hanno compreso subito la gravità delle condizione del 69enne e nonostante le pratiche di primo intervento messe in atto, l'uomo è stato dichiarato morto poco dopo il loro arrivo. Sul luogo sono giunti anche gli agenti della polizia locale della Valsabbia per effettuare i rilievi dovuto in questo tipo di incidenti stradali.