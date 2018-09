in foto: La vernice contro la sede della Lega a Pradalunga, in provincia di Bergamo (Facebook)

Raid vandalico contro una sede della Lega nel Bergamasco. È accaduto a Pradalunga, dove nella notte ignoti hanno lanciato della vernice contro la vetrina di una sezione del Carroccio in via Gritti. A segnalare l'episodio sono stati gli stessi leghisti, che su Facebook hanno pubblicato le foto della sede vandalizzata: "Grazie, vili e conigli, ecco perché perderete SEMPRE! E noi continueremo più forti di prima!!!", hanno scritto gli attivisti del Carroccio. I danni riguardano solo l'esterno della sede: la vernice, di colore rosso e nero, ha imbrattato la vetrina della sezione e i gradini che si trovano all'ingresso. Non è la prima volta che una sezione della Lega viene presa di mira nel Bergamasco: nelle scorse settimane la stessa sorte era toccata alle sedi del capoluogo di provincia e di Sant'Omobono, dove erano apparse anche scritte contro il leader del Carroccio e ministro dell'Interno Matteo Salvini. Un altro episodio aveva riguardato sempre nelle scorse settimane il pratone di Pontida, dove si tengono i raduni della Lega: la scritta "padroni a casa nostra" era stata cancellata. Sull'episodio della scorsa notte indaga la Digos di Bergamo, che cercherà di risalire agli autori del gesto.