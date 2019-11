in foto: Immagine di repertorio

Mattinata di disagi per tantissimi viaggiatori che a causa del vento forte che da ieri imperversa in tutta la Lombardia rischiano di non partire. All'aeroporto di Bergamo Orio al Serio sono infatti diversi i voli la cui partenza era prevista questa mattina e che sono stati cancellati, proprio a causa delle condizioni meteo avverse. Le forti raffiche di vento in quota hanno infatti reso impossibile il decollo di quattro voli, tutti effettuati dalla compagnia Ryanair, diretti sia in Italia che in Europa. Secondo quanto comunicato dall'ufficio stampa dello scalo bergamasco sono diversi anche i voli in ritardo che sono stati dirottati su altri aeroporti o che sono rimasti a terra in attesa di un miglioramento delle condizioni meteo. Per questo i viaggiatori sono invitati a controllare il sito web dell'aeroporto di Orio al Serio o per chi si trovasse già in aeroporto a controllare gli schermi informativi che saranno aggiornati in contemporanea.

Maltempo in Lombardia: alberi caduti a causa del vento forte in diverse città

Il vento forte che in queste ore ha accompagnato la forte ondata di maltempo abbattutasi in Lombardia ha provocato una serie di danni in diverse città tra le quali Lecco, dove sono stati oltre una decina gli interventi dei vigili del fuoco: ancora una volta le vittime principali sono stati gli alberi, diversi quelli caduti in prossimità delle strade per fortuna senza provocare feriti. Tanti gli interventi anche per strade allagate, in particolare a Calolziocorte e Olginate. A Brescia e nell'hinterland le raffiche di vento hanno raggiunto anche i 107 chilometri orari così come comunicato dal centro meteo locale: al momento non si registrano danni a cose o persone.