in foto: (Immagine di repertorio)

Avevano truffato un ignaro acquirente che voleva comprare casa, facendogli sborsare 120mila euro per un immobile che in realtà non era di loro proprietà. Altre tre persone sono state arrestate dalla polizia giudiziaria e dalla finanza nell'ambito di un'inchiesta del pool "Frodi e tutela dei consumatori" guidato dal procuratore aggiunto di Milano, Eugenio Fusco. Si tratta dei complici del 50enne che era finito in carcere meno di un mese fa per la medesima truffa. La persona raggirata aveva sottoscritto l'atto di compravendita nello studio di un notaio, risultato all'oscuro di tutto, davanti a una donna che si era finta proprietaria dell'abitazione, per la quale aveva anche fornito documenti falsi. La donna era in realtà una complice del 50enne e degli altri membri di quella che, secondo il pool, era una vera e propria associazione che si era specializzata da tempo nell'ideare e realizzare truffe nel settore immobiliare, Per mettere a segno i propri raggiri gli arrestati "adescavano" i clienti servendosi di piattaforme online, dove mettevano in vendita immobili non di loro proprietà. L'indagine del pool a tutela dei consumatori, che come ha sottolineato il procuratore della Repubblica Francesco Greco è il "primo colpo a truffatori operativi nel settore immobiliare", è scattata dopo la denuncia della persona truffata.